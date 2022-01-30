بعد الخروج من كأس أفريقيا.. تونس تقيل مدربها “الكبير”

أقال الاتحاد التونسي لكرة القدم -اليوم الأحد- المدرب منذر الكبير بعد يوم واحد من الخروج من كأس الأمم الأفريقية -بالخسارة أم منتخب “بوركينا فاسو” بهدف مقابل لاشيء – وتعيين مساعده جلال القادري.

وأثنى الاتحاد التونسي في بيان له على مجهودات “منذر الكبير” في الفترة التي قضاها على رأس المنتخب التونسي لأكثر من “3” سنوات، حيث تولى التدريب في 2019 خلفاً للفرنسي آلان جيريس.

يُذكر أن “الكبير” قاد تونس لبلوغ الدور الحاسم في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، كما وصل مع نسور قرطاج إلى نهائي كأس العرب في قطر الشهر الماضي وقبل الخسارة بعد وقت إضافي أمام الجزائر.

وتجدر الإشارة إلى أن “جلال القادري” تولى قيادة تونس من مقاعد البدلاء في دور الستة عشر بكأس الأمم الأفريقية، عندما فازت 1-صفر على نيجيريا، في ظل غياب “الكبير” بسبب إصابته بفيروس كورونا، وسبق للقادري تدريب أندية تونسية مثل ترجي جرجيس وشبيبة القيروان والملعب التونسي والبنزرتي كما عمل في السعودية والإمارات.

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