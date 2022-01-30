خاص| انطلاق بطولة تنس الطاولة بإشراف مكتب النشاط المدرسي بمراقبة التعليم بنغازي

بنغازي 30 يناير 2022 (وال)- انطلقت بإشراف مكتب النشاط المدرسي التابع لمراقبة التعليم ببلدية بنغازي، بطولة كرة تنس الطاولة بصالة المنتخبات بالمدينة الرياضية، والتي ستستمر نشاطاته حتى الخميس المقبل.

وفي كلمة لوكالة الأنباء الليبية؛ قال المدرب “صالح الكاديكي” إن هذه البطولة تشتمل على أربع مراكز تتبع مراقبة التعليم بالبلدية، وهي مركز السلاوي، ومركز بنغازي المركز، ومركز التعليم الخاص، ومركز البركة، ومركز سيدي خليفة.

وأضاف الكاديكي أن هذه البطولة ستستمر حتى الخميس المقبل، سيتم فيها تصفية أربع متسابقين من كل مرحلة دراسية الإبتدئية، الأعدادية، الثانوية، حيث سيلتقي هؤلاء أيضًا وسيتم تصفيتهم لإخراج ممثل لمنتخب بنغازي في التنس المدرسي.

وكشف الكاديكي عن نتائج المسابقة لهذا اليوم؛ حيث جاءت النتائج على النحو التالي: فاز بالمرحلة الإبتدايئة ممثلا لمؤسسة زينة الحياة المتسابق “طاهر عبدالكريم” بالترتيب الأول.

وجاءت نتائج المرحلة الإعدادية بتفوق المتسابق “مالك الدرسي” ممثلا لمؤسسة ” الوصايا” تبعه المتسابق ” عبدالرزاق مجدي بادي” ممثلا لمؤسسة المناهل فيما احتل المركز التالي ” صالح سالم النيهوم” ممثلا لمؤسسة ” العلم والإيمان”.

فيما جاءت نتائج المرحلة الثانوية بتفوق المتسابق ” عبدالمولى صوان” بالترتيب الأول، والثاني المتسابق” حسين الفرجاني”؛ كلاهما ممثلين لمؤسسة ” نور الموهوبين”، ولتتم منافسات اليوم على هذه النتائج. (وال) ع م/ ر ت

تقرير| عبد السلام شقلبان

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