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طائرة الأهلي طرابلس تهزم السويحلي.. وتتأهل بالعلامة الكاملة

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكّن فريق الأهلي طرابلس للكرة الطائرة من الفوز على نظيره السويحلي ضمن منافسات الدور السداسي لتحديد بطل الدوري الممتاز للموسم الحالي.

واكتسح أهلي العاصمة السويحلي بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة، ليضمن بهذا الانتصار إنهاء الدور السداسي متصدرًا، بعد الفوز بجميع مباريات هذا الدور دون أن يخسر أي شوط، محققًا العلامة الكاملة بامتياز.

في المقابل، فاز فريق السويحلي هو أيضًا في جميع مبارياته في الدور السداسي لمسابقة الدوري الليبي للكرة الطائرة، عدا مباراته أمام الأهلي طرابلس.

يُذكر أن فريق الأهلي طرابلس المتصدر ووصيفه السويحلي ضمنا التأهل للدور الرباعي بجانب الأهلي بنغازي والاتحاد المصراتي.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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