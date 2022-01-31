إدارة السويحلي تفسخ عقد ابن النادي “أبوشرود”

أعلن نادي السويحلي فسخ عقد لاعبه عبد الحي أبوشرود، بعد مسيرة استمرت لأكثر من 15 عامًا داخل أسوار القلعة الحمراء.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي على موقع “فيس بوك” منشور إشادة بأبوشرود الذي لم يعرف سوى الانضباط واحترام غلالة السويحلي، وفق وصف الصحيفة.

وتدرج عبد الحي في الفئات السنّية بالنادي منذ عام 2005 وصولاً إلى الفريق الأول.

تجدر الإشارة إلى أن فريق السويحلي الأول أنهى مرحلة ذهاب مسابقة الدوري الممتاز، محتلاً المركز الثالث في ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة جمعها من تسع مباريات.

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