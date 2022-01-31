“المسماري” ينضم إلى البرقان الكويتي قادماً من الأهلي بنغازي

أعلن نادي برقان الكويتي عن تعاقده اللاعب الليبي الشاب سعد المسماري، قادمًا من نادي الأهلي بنغازي على سبيل الإعارة.

وبذلك ينضم اللاعب إلى نجوم ليبيا في الكويت رفقة السنوني الهادي وصولة اللذين يلعبان لفريق العربي الكويتي.

وترعرع سعد المساري داخل أسوار القلعة الحمراء في بنغازي، حيث تدرج اللاعب في الفئات السنية، وصولاً إلى الفريق الأول بالنادي.

جديرٌ بالذكر أن فريق البرقان تأسس في عام 2007 وينشط حاليا في دوري الدرجة الأولى الكويتي، حيث يحتل المركز الرابع من أصل 5 فرق مشاركة في هذه المسابقة التي يتصدرها فريق الساحل بفارق 8 نقاط عن البرقان.

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