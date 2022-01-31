صحيفة ألمانية: مبابي سيكون الأعلى أجراً في العالم مع ريال مدريد

اقترب النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، من الانضمام إلى صفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت صحيفة بيلد الألمانية إلى أن نادي ريال مدريد توصّل إلى اتفاق مع وكيل اللاعب، من أجل الانضمام إلى الفريق الملكي الموسم المقبل في صفقة مجانية، كما ذكرت الصحيفة أن الاتفاق يتضمن أن يحصل مبابي على راتب يصل إلى 50 مليون يورو سنوياً، ما سيجعله اللاعب الأعلى أجراً بين اللاعبين المحترفين عبر العالم.

ومن المنتظر أن ينتهي عقد المهاجم الشاب الصيف المقبل، وقد رفض مبابي كل العروض المُقدّمة له من النادي الباريسي لتمديد عقده لفترة إضافية.

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