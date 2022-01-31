محمد صلاح ورسالته بعد الفوز على المنتخب المغربي

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وجه اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح، اليوم الاثنين، رسالة إلى عشاق الكرة المصرية، بعد الفوز على ‏المنتخب المغربي في ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا.‏

وحفّز صلاح الجماهير المصرية بصور له من مباراة مصر مع المغرب. أمس الأحد وكتب معها إنه “يبقى عقبتان أمام المنتخب المصري للفوز بكأس البطولة للمرة الثامنة في تاريخه”. وهما مباريات نصف النهائي والنهاصلاح.وأرفق مع رسالته رمزا تعبيريا “إيموجي” لقلب، تعبيرا عن حبه لهم.

في حين سيخوض المنتخب المصري لكرة القدم مباراة نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا. أمام منتخب الكاميرون يوم الخميس الموافق 3 فبراير المقبل.

وفي أول تصريحات له بعد الفوز على المنتخب المغربي بهدفين مقابل هدف واحد. أمس الأحد وجه محمد صلاح. خلال تصريحات تلفزيونية. التهنئة إلى الجماهير المصرية والتأهل لنصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال: “مواجهة المغرب كانت صعبة واستطعنا الفوز في المباراة، وأهنئ الجمهور المصري بالفوز”.

في حين يسعى المنتخب المصري لكرة القدم تحقيق الفوز الثامن بالبطولة الأفريقية. إذ سيطر منتخب “الفراعنة” على البطولة القارية بفوزهم بها 7 مرات في أعوام 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، و2010، ليكون أكثر منتخبات أفريقيا فوزا بالبطولة. ويأتي في المرتبة الثانية منتخب الكاميرون الذي حقق اللقب القاري 5 مرات في تاريخه.

في سياق متصل أشاد السفير الكندي في مصر، لوي دوما، بسلوك النجم محمد صلاح في أعقاب نهاية المباراة التي جمعت بين منتخب مصر ونظيره المغربي في دور ربع النهائي ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

في حين نشر دوما عبر حسابه على تويتر صورة صلاح وهو يواسي اللاعب أشرف حكيمي عقب هزيمة المنتخب المغربي وخروجه من البطولة.