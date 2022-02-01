الأهلي طرابلس يتعاقد مع التونسي أيوب عياد والتوغولي أقبوزو

تعاقدت اللجنة التسييرية لنادي الأهلي طرابلس مع المحترفيْن التونسي أيوب عياد والتوغولي أقبوزو؛ من أجل تدعيم الفريق في منافساته المقبلة.

ونجح مدير قطاع كرة القدم بالأهلي طرابلس حسام الحاج علي في الحصول على توقيع اللاعب أيوب عياد القادم من نادي النجم الساحلي التونسي على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.

ووصل اللاعبان المحترفان إلى الأراضي الليبية، وكان في استقبالهما أعضاء اللجنة التسييرية.

يُذكر أن فريق الأهلي طرابلس يستعد لمواجهته الأولى في دور مجموعات كأس الاتحاد الأفريقي أمام ضيفه الصفاقسي التونسي يوم الـ20 من شهر فبراير الجاري، على أرضية ملعب شهداء بنينا.

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