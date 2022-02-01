الحضيري يستقيل من تدريب النصر.. لأسباب غير مُعلنة

أعلن المدرب ناصر الحضيري بشكل مفاجئ عن استقالته من مهمة الإدارة الفنية لفريق النصر، دون الكشف عن الأسباب التي دعته إلى تقديمها قبل أيام من انطلاق مرحلة إياب الدوري الليبي الممتاز.

وتعاقد نادي النصر مع المدرب ناصر الحضيري، البالغ من العمر 50 عامًا، في مطلع سبتمبر الماضي، قادمًا من نادي خليج سرت؛ من أجل الإشراف على تدريب الفريق الأول بالقلعة الخضراء.

جديرٌ بالذكر أن مجلس إدارة نادي النصر كان قد فسخ عقود جميع محترفيه باستثناء البرازيلي باولينهو والمدافع التونسي مالك ميلاد، دون الرجوع إلى الحضيري.

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