إيفرتون يتعاقد مع المدرب فرانك لامبارد

تعاقد نادي إيفرتون الإنجليزي مع المدرب فرانك لامبارد لتدريب الفريق الأول بالنادي، لمدة سنتين ونصف، حتى شهر يونيو من عام 2024.

وأكد النادي أن أول لقاء للفريق بقيادة المدرب الجديد لامبارد؛ سيكون يوم السبت المقبل الموافق 5 فبراير، أمام فريق برينتفورد ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأقال نادي إيفرتون مدربه السابق الإسباني رافا بينيتيز في منتصف يناير الماضي، بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق في مسابقة الدوري.

يُذكر أن فريق إيفرتون يحتل حاليًا المركز 16 في الدوري برصيد 19 نقطة، جمعها في 20 مباراة.

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