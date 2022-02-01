إيفرتون يتوهج في نهاية الميركاتو.. ويضمّ ديلي آلي

انتقل لاعب الوسط الإنجليزي ديلي آلي إلى إيفرتون قادمًا من توتنهام بعقد يمتد لمدة عامين ونصف العام، وذلك في آخر ساعات سوق الانتقالات الشتوية.

وبحسب الموقع الرسمي لنادي إيفرتون؛ فإن آلي قد وقّع على عقد انضمامه إلى الفريق حتى يونيو 2024، ليكون بذلك إحدى أهم صفقات الفريق خلال المواسم الأخيرة.

ومن المنتظر أن يخوض اللاعب الإنجليزي أول مباراة له مع الفريق الثلاثاء المقبل، أمام نيوكاسل في البريمرليغ .

ولعب ديلي آلي 269 مباراة مع السبيرز، سجل خلالها 67 هدفًا منذ مشاركته الأولى عام 2015، وتعاقد إيفرتون مع لاعب الوسط دوني فان دي بيك على سبيل الإعارة، ليعزز بذلك صفوف التوفيز، الذي سيقوده المدرب الإنجليزي الشاب فرانك لامبارد.

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