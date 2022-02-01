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ليون الفرنسي يتعاقد مع ندومبيلي.. على سبيل الإعارة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن نادى ليون التعاقد مع لاعب وسط توتنهام الإنجليزي الفرنسي تانجي ندومبيلي، على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم الجاري مع أحقية الشراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية

واتفق ليون الفرنسي مع توتنهام على ضمّ ندومبيلي على سبيل الإعارة مع خيار شراء مقابل 65 مليون يورو، على أن يدفع ليون 25% من راتب ندومبيلي حتى نهاية الموسم.

وكان فريق هوتسبير الانجليزي يرغب في التخلص من الوسط الميدان ندومبيلي في سوق الانتقالات الحالي؛ من أجل التعاقد مع لاعبي وسط جدد، ولذلك اشترط وجود خيار الشراء في عقد اللاعب في نهاية الموسم؛ من أجل الضمان التخلص من لاعب خط الوسط تانجي عقب نهاية الموسم الحالي للتعاقد مع لاعب آخر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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