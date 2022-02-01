الخميس ينطلق الأسبوع الثاني من منافسات دوري المحترفين لكرة اليد

ينطلق يوم الخميس الأسبوع الثاني من منافسات دوري المحترفين لكرة اليد بإجراء ثلاث مباريات في قاعة نادي بنغازي الجديدة .

منافسات الأسبوع الثاني ستفتتح بمواجهة فريق النجمة لفريق اتحاد الشرطة بقاعة نادي بنغازي الجديدة وفي اللقاء الثاني يستقبل بنغازي الجديدة فريق الأهلي طرابلس وفي المباراة الثالث الذي تجرى على قاعة بنغازي الجديدة يواجه فريق الأهلي بنغازي فريق الاتحاد وفي مدينة المرج يستضيف المروج فريق الجزيرة وتختتم منافسات الأسبوع الثاني يوم الجمعة بمواجهة فريق الهلال لفريق النصر بقاعة بنغازي الجديدة بمدينة بنغازي .

يشار إلى ان رئيس الإتحاد الليبي لكرة اليد المكلف السيد شعيب البرغثي قرر إقامة دوري المحترفين بدون حضور الجمهور

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