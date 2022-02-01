فرسان المتوسط يفوزون على الكويت في الودية الثانية

تمكن منتخبنا الوطني الليبي من ردّ الاعتبار لعشاقه بفوزه في المباراة الودية الثانية على نظيره منتخب الكويت التي جمعتهما في ملعب الكويت،وفاز فيها فرسان المتوسط بهدفين مقابل لا شيء.

وعوض المنتخب الوطني خسارته في المباراة الودية الأولى أمام المنتخب الكويتي والفوز في مباراة اليوم، التي تأتي على هامش الأجندة الدولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا.

وبحسب موقع ريميسا الرياضي فقد “شهدت المباراة مستوى مميز لفرسان المتوسط، مختلف تماماً عما قدمه في المباراة الودية الأولى قبل أيام، حيث تمكّن المنتخب الوطني اليوم من السيطرة على الكرة في معظم أوقات اللقاء وكانت الأفضلية من نصيبه والخطورة وحتى تسجيل الأهداف”.

واستطاع عمر الخوجة من وضع المنتخب الوطني في المقدمة من تسديدة متقنة أسكنها في شباك المنتخب الكويتي في منتصف الشوط الأول وقبل نهاية الشوط الثاني استطاع منتخب الفرسان تسجيل الهدف الثاني بعد مهارة كبيرة من معاذ عيسى الذي تلاعب بدفاعات الكويت وسدد الكرة تصدى لها الحارس ليتابعها فاضل سلامة في المرمى مسجلًا هدف تأكيد الفوز.

يشار إلى أن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الإسباني خافيير كليمنتي يتطلع إلى تجهيز جيل جديد من اللاعبين ينافس به خلال الفترة المقبلة على التأهل لأمم أفريقيا 2023.

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