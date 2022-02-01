كيروش ورسالة للمنتخب المصري قبل مواجهة الكاميرون

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وجّه المدير الفني للمنتخب الوطني المصري لكرة القدم، كارلوس كيروش، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى ‏لاعبي فريقه قبل مباراتهم أمام منتخب الكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية، المقررة يوم ‏الخميس المقبل.‏

نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم بموقع “فيسبوك” نص رسالة البرتغالي كيروش، إلى لاعبي فريقه. والتي جاء فيها: “شباب منتخب مصر ، وصلنا الي دور الأربعة بسبب التزامكم وتضحياتكم من أجل قميص منتخبكم، أحسنتم، أنا متأكد تماما بأنكم نلتم مزيدا من التقدير من مشجعيكم الحقيقيين”.

وواصل كيروش: “بسلوكنا المتواضع وطموحنا، وبينما الآخرون يتحدثون، نواصل نحن السير نحو تحقيق أهدافنا وحلمنا”.

وكان المنتخب المصري تأهل إلي نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد التغلب على منتخب كوت ديفوار في دور الـ16 بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، ثم الفوز على المغرب في دور الـ8 في المباراة الماضية بنتيجة 2-1.

وفي سياق متصل وجه اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح، الاثنين، رسالة إلى عشاق الكرة المصرية، بعد الفوز على ‏المنتخب المغربي في ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا.‏

وحفّز صلاح الجماهير المصرية بصور له من مباراة مصر مع المغرب. أمس الأحد وكتب معها إنه “يبقى عقبتان أمام المنتخب المصري للفوز بكأس البطولة للمرة الثامنة في تاريخه”. وهما مباريات نصف النهائي والنهاصلاح.وأرفق مع رسالته رمزا تعبيريا “إيموجي” لقلب، تعبيرا عن حبه لهم.

في حين سيخوض المنتخب المصري لكرة القدم مباراة نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا. أمام منتخب الكاميرون يوم الخميس الموافق 3 فبراير المقبل.