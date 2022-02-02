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مجددًا.. رضا عطية يقدم استقالته من تدريب أبوسليم

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مدرب فريق أبوسليم، رضا عطية، تقديم استقالته من مهمة توليه الإدارة الفنية للفريق، للمرة الثانية، في الفترة الحالية من توقف الدوري الممتاز.

وقدم رضا عطية استقالته الأولى لإدارة أبوسليم في الـ24 من شهر يناير الماضي، ولكن إدارة النادي تدخلت ورفضت استقالته، وأعلنت عودته لتدريب الفريق الأول.

ثم قدم رضا عطية استقالته الثانية بشكل مفاجئ دون الكشف عن الأسباب، ودون أي تعليق من إدارة النادي حتى الآن.

جديرٌ بالذكر أن فريق أبوسليم أنهى مرحلة الذهاب من منافسات المجموعة الثانية في مسابقة الدوري الممتاز برصيد عشر نقاط، محتلاً المركز السادس.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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