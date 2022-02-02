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“الكاف” يقرر تخفيف عقوبة “اللافي” حارس الاتحاد

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

صرح الخبير الليبي بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم محمد قريميدة بأنه تم تخفيف عقوبة حارس مرمى فريق الاتحاد، معاذ اللافي، من الإيقاف لمدة ست مباريات إلى ثلاث مباريات في دور مجموعات بطولة الكونفدرالية.

وأصدر الكاف العقوبة بحقّ اللافي بعد تدخله بقوة في كرة مشتركة مع حمدو الهوني في لقاء الاتحاد والترجي، والذي اعتبره الاتحاد الأفريقي تدخلاً متهورًا يستوجب العقوبة.

جديرٌ بالذكر أن فريق الاتحاد يلعب في المجموعة الثانية من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي رفقة أندية “شبيبة الساورة وأورلاندو” بالإضافة إلى الفائز من مباراة شبيبة القبائل ورويال ليوباردز.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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