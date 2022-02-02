ليون يقلب الطاولة على مارسيليا في الدقائق الأخيرة

نجح فريق ليون في تحقيق فوز مهم على حساب نظيره مارسيليا في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة 14 من مسابقة الدوري الفرنسي على أرضية ملعب “جروباما ستايديوم”.

وتقدم مارسيليا عن طريق ماتيو جندوزي في الدقيقة العاشرة، ثم أدرك التعادل ليون عن طريق سيردان شاكيري في الدقيقة 76، وفي الدقيقة الأخيرة سجل موسى ديمبلي هدف الفوز لصالح ليون في الدقيقة 89.

وبهذا الفوز، رفع ليون رصيده إلى 34 نقطة في المركز السابع، في المقابل تجمد رصيد مارسيليا عند 40 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري الفرنسي.

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