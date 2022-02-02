اخبار الرياضة

ليون يقلب الطاولة على مارسيليا في الدقائق الأخيرة

تم النشر منذُ 37 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نجح فريق ليون في تحقيق فوز مهم على حساب نظيره مارسيليا في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة 14 من مسابقة الدوري الفرنسي على أرضية ملعب “جروباما ستايديوم”.

وتقدم مارسيليا عن طريق ماتيو جندوزي في الدقيقة العاشرة، ثم أدرك التعادل ليون عن طريق سيردان شاكيري في الدقيقة 76، وفي الدقيقة الأخيرة سجل موسى ديمبلي هدف الفوز لصالح ليون في الدقيقة 89.

وبهذا الفوز، رفع ليون رصيده إلى 34 نقطة في المركز السابع، في المقابل تجمد رصيد مارسيليا عند 40 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب فرق الدوري الفرنسي.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك