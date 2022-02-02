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السنغال تواجه بوركينا فاسو في نصف النهائي الأول

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يسعى منتخبا بوركينا فاسو والسنغال لبلوغ المشهد الختامي لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2021، والتي تقام منافساتها في الكاميرون.

سيتواجه المنتخبان في الدور نصف النهائي على ملعب أحمدو أهيدجو، بالعاصمة الكاميرونية “ياوندي”.

ويأمل منتخب السينغال بلوغ المباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي، وتعويض خسارته للقب النسخة الماضية في 2019، بعد أن هُزم من الجزائر بهدف لصفر.

كما يسعى منتخب بوركينا فاسو لمواصلة مشواره في البطولة والتتويج بلقبها للمرة الأولى في تاريخها، وهو طموح مشترك مع منتخب السنغال الذي وصل للنهائي مرتين في تاريخه لكنه لم يُتوج باللقب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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