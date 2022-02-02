السنغال إلى نهائي كأس أمم أفريقيا

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حجز منتخب السنغال مقعده بنهائي كأس أفريقيا بعد فوزه الأربعاء على منتخب بوركينا فاسو بثلاثة أهداف لهدف.

وسيتنافس المنتخب السنغالي، مع الفائز من مواجهة المنتخب الكاميروني صاحب الأرض والمنتخب المصري حامل الرقم القياسي في عدد التتويج بالبطولة.

وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي يصل فيها منتخب السنغال إلى نهائي أمم أفريقيا، بعد خسارته نهائي النسخة السابقة أمام الجزائر.

نهاية المباراة! 🔚 🇧🇫 بوركينا فاسو 1-3 السنغال 🇸🇳 أسود التيرانجا تتألق وتنجح في الفوز بثلاثية أمام الخيول في أول مباريات نصف نهائي #كأس_الأمم_الإفريقية2021 🦁#كأس_الأمم_الإفريقية | #الكاميرون2021 | #BFASEN pic.twitter.com/vkWzOHyyVK — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) February 2, 2022

وانتهى الشوط الأول بين المنتخبين بالتعادل السلبي بعد أن تبادل المنتخبين المحاولات بحثا عن التقدم في النتيجة.

وفي الشوط الثاني، نجح أسود التيرانجا في التقدم بثنائية بفضل عبدو ديالو وإدريسا غاي في الدقيقتين 70 و76 على التوالي.

بدوره قلص منتخب بوركينا فاسو الفارق بهدف من لاعبه إبراهيم بلاتي توري في الدقيقة 82.

وبينما كان لاعبي بوركينا فاسو يبحثون عن التعديل، استغل النجم السنغالي ساديو ماني هجمة مرتدة أحرز منها الهدف الثالث في الدقيقة 87.