اتحاد الكرة الطائرة يُعاقب السويحلي والأهلي طرابلس

أعلنت لجنة المسابقات العامة التابعة للاتحاد الليبي للكرة الطائرة، في بيان رسمي، عن إصدار عقوبات قاسية على كلٍّ من الأهلي طرابلس والسويحلي، عقب الأحداث التي صاحب المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الدور السداسي في الدوري الليبي.

وأصدرت اللجنة عقوبة لفت النظر بحق ثلاثة لاعبين من فريق الأهلي طرابلس وثلاثة لاعبين من فريق السويحلي، كما تم إيقاف لاعب الأهلي أنس كروز عن المشاركة مع الفريق لمدة ثلاث مباريات وغرامة مالية قدرها ألف دينار.

وتم إيقاف لاعب السويحلي عيسى محمد سعيد عن المشاركة مع الفريق لمدة ست مباريات وغرامة مالية قدرها أربعة آلاف دينار، كما عُوقب مرافق فريق الأهلي طرابلس أيمن الخبولي بعدم مرافقة الفريق لمدة سنة كاملة وغرامة قدرها ثلاثة آلاف دينار.

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