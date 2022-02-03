مصر في اختبار صعب أمام الكاميرون

تُواجه مصر مستضيفة البطولة منتخب الكاميرون في الدور نصف النهائي على ملعب أوليمبي بول بيا بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، والتي يديرها الحكم الغامبي بكاري غاساما.

ولم تكن طريق المنتخب المصري معبّدة لنصف النهائي، حيث تجاوز الفراعنة ساحل العاج في الدور الثاني قبل أن يُقصوا المنتخب المغربي في ربع النهائي.

وتُعوّل مصر على نجمها محمد صلاح لتجاوز أصحاب الأرض في مباراة اليوم، خاصة أنّه كان صاحب الفضل الكبير في الفوز على المغرب بعد تسجيله لهدف وصناعته لآخر، وتُعد هذه المباراة خاصة جداً للمنتخب المصري بعد أن فازت عليها الكاميرون في نهائي عام 2017 في الغابون، وحرمتها من الفوز بلقبها القاري الثامن.

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