الفراعنة يقصون أصحاب الأرض، ويتأهلون للنهائي

تمكن منتخب مصر من التأهل لنهائي بطولة الأمم الإفريقية بعد فوزه على المنتخب الكاميروني صاحب الأرض بركلات الترجيح، على ملعب “باول بيا ستاديوم”، بعد مباراة ماراثونية انتهى شوطاها الأصليان والإضافيان بالتعادل السلبي.

شهدت المباراة أفضلية نسبية لأصحاب الأرض الذين كانوا أكثر تهديداً وخطورة، غير أن تماسك الدفاع المصري حال دون تسجيل لاعبي الكاميرون لأي هدف، وساعدت براعة أبو جبل في الحفاظ على الشباك نظيفة طوال 120 دقيقة.

كما شهدت المباراة حالة طرد لكارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر بعد اعتراضه على قرار الحكم باكاري جاساما.

ووصلت المباراة إلى ركلات الترجيح ليسجل كل من زيزو ومحمد عبد المنعم ومهند لاشين للمنتخب المصري، وسجل للكاميرون أبو بكر، فيما أهدر موكودي وسيليكي ونيجي ثلاث ركلات تمكن أبو جبل من التصدي لاثنتين منها ببراعة، لتتأهل مصر إلى نهائي أمم أفريقيا بفوزها بنتيجة 3-1، لتواجه السنغال التي تأهلت على حساب بوركينا فاسو.

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