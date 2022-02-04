ديربي الغضب يعود من جديد.. والعين على الصدارة

تعيش إيطاليا هذه الأيام على وقع ديربي الغضب، الديربي الذي ينتظره عشاق الفريقين في أنحاء العالم كافة على أحر من الجمر.

يدخل فريقا ميلانو المباراة وعينهما على النقاط الثلاث، فالإنتر صاحب الأرض سيسعى لتحقيق انتصار جديد على جاره يوسع من خلاله الفارق إلى سبع نقاط، ويجعله يقترب من اللقب الـ20 في تاريخه.

أما ميلان فسيَحاول إشعال المنافسة على الدوري، وتقليص الفارق مع جاره لنقطة وحيدة تُبقي حظوظه قائمة بالتتويج باللقب الـ 19.

ثعابين الإنتر وشياطين ميلان؛ يدخلان اللقاء بصفوف مكتملة فلا غيابات متوقعة لأبرز النجوم باستثناء إبراهيموفيتش التي تحوم الشكوك حول مشاركته، وهذا ما سيجعل اللقاء أكثر إثارة.

مباراة الذهاب؛ عرفت ندية وإثارة كبيرة بين الفريقين وانتهت على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مع إضاعة لوتارو مارتينيز لضربة جزاء.

في الموسم الماضي، تقابل الفريقان ثلاث مرات، حيث حسم ميلان مباراة الذهاب بنتيجة 2-1، ليرد الإنتر في الإياب بفوز بثلاثية، قبل أن يتجاوز ميلان في الكأس بنتيجة 2-1.

فمن سيحَسم ديربي المادونينا شياطين ميلان أم ثعابين الإنتر؟

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