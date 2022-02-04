الأهلي طرابلس يصل مصر ويبدأ معسكره التدريبي

وصلت بعثة الفريق الأول بنادي الأهلي طرابلس إلى العاصمة المصرية القاهرة؛ من أجل الدخول في معسكر تدريبي مغلق، تتخلله مباراة ودية واحدة؛ تحضيرًا لاستحقاقاته المقبلة.

ويسعى المدير الفني للأهلي طرابلس التونسي، فتحي الجبال، إلى رفع نسق التدريبات الفنية والبدنية للاعبي الفريق، واختيار التشكيلة الأساسية الأفضل في قائمة الفريق المليئة بالنجوم.

جديرٌ بالذكر أن لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الليبي لكرة القدم أجّلت أول مباراتين للأهلي طرابلس في الدوري الليبي أمام الشط والاتحاد؛ وذلك لإعطاء الفريق فرصة لتجهيز نفسه قبل مواجهة فريق بيراميدز المصري في الجولة الأولى من دور مجموعات الكونفدرالية.

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