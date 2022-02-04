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حضور طيب لأصحاب الهمم في بطولة الروبوتات

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حقق فريق أصحاب الهمم للروبوتات الترتيب العاشر، من أصل 17 فريقاً مشاركاً في بطولة الأولمبياد الليبي للروبوتات.

وشهدت البطولة مشاركة قوية من فريق أصحاب الهمم، والذي نافس حتى مراحل جيدة من البطولة، غير أن النتائج في النهاية لم تأتِ لمصلحته.

وقد تزامنت البطولة مع تسجيل فريق أصحاب الهمم للروبوتات في منظمة “تكنولوجيا” الأميركية، كأول فريق في العالم أبطاله من أصحاب الهمم.

ورغم تحقيقهم المركز العاشر، فقد تلقى الفريق دعماً كبيراً من الجمهور الحاضر، وهو ما انعكس على وجوه لاعبي الفريق لحظة خسارتهم.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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