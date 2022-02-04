الصين تُطلق الأولمبياد الشتوي بمشاركة 91 دولة منها 3 عربية

شهد الملعب الوطني في العاصمة الصينية بكين والشهير بــ”عش الطائر” -اليوم الجمعة- انطلاق الألعاب الأولمبية الشتوية في نسختها الرابعة والعشرين، التي تُنظمها الصين وتستضيفها في الفترة من 4 إلى 20 من شهر فبراير الجاري.

وأعلن الرئيس الصيني “شي جين بينغ” رسمياً انطلاق فعاليات الدورة، من ذات الملعب الذي استضاف حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في عام 2008.

تُشارك 91 دولة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الــ24 في بكين منها 3 دول عربية هي لبنان والمغرب والسعودية، والتأم حفل الافتتاح بحضور عدد من رؤساء وملوك دول العالم، من بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وزعماء آخرون، كما حضر الافتتاح، الألماني “توماس باخ” رئيس اللجنة الأولمبية الدولية.

يشار إلى أن هذه النسخة من الأولمبياد الشتوي تشهد منافسات في 15 لعبة، هي اختراق الضاحية والزحافات الثلجية وهوكي الجليد والبياثلون والكيرلنغ وسباق الزلاجات الصدرية والتزلج الجماعي وتزلج اختراق الضاحية والتزلج على المنحدرات الثلجية والتزلج الفني على الجليد والتزلج الحر والتزلج السريع والتزلج النوردي المزدوج والتزلج على مسار قصير والقفز التزلجي والتزلج على الثلوج.

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