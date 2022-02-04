استعداداً للبطولة العربية.. المنتخب الوطني لكرة السلة يفقد مباراته الودية أمام الزمالك

فقد المنتخب الوطني لكرة السلة مباراته الودية أمام فريق الزمالك المصري بنتيجة 78-58، ضمن تحضيرات المنتخب للمشاركة في البطولة العربية التي ستقام في الإمارات العربية المتحدة.

وأُقيمت المباراة في العاصمة المصرية القاهرة، حيث تستعد البعثة الليبية للسفر إلى إمارة دبي لخوض غمار البطولة.

وسيشارك المنتخب الوطني لكرة السلة في البطولة العربية الرابعة والعشرين، ضمن منتخبات المجموعة الأولى، والتي تضم الإمارات العربية المتحدة “المستضيفة”، إضافة إلى منتخبي تونس والأردن.

وتجدر الإشارة إلى أن منتخبنا الوطني لكرة السلة سيواجه نظيره التونسي في المواجهة الأولى، التي ستُلعب يوم الأربعاء المقبل في دبي.

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