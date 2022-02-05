“أزرق لندن” يطمح لتكريس الهيمنة الأوروبية في مونديال الأندية

يطمح تشيلسي، بطل أوروبا، إلى مواصلة هيمنة الكرة الأوروبية على بطولات كأس العالم للأندية في المواسم الأخيرة من عمر البطولة.

وتحتضن الإمارات النسخة الـ 18 من مونديال الأندية، حيث سيكون الفريق اللندني ممثلاً عن القارة الأوروبية عقب تتويجه بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بفوزه على مواطنه مانشستر سيتي، فيما يسعى أبناء المدرب توماس توخيل لتحقيق اللقب الثاني في البطولة العالمية.

وتوج البلوز باللقب في عام 2012 بالفوز على كورينثيانز البرازيلي بهدف دون ردٍّ.

ويعد إنجاز التتويج بكأس العالم للأندية حكرًا على أندية أوروبا في النسخ الثماني الأخيرة، حيث تناوب عليه كلٌ من بايرن ميونيخ عام 2013، وريال مدريد عام 2014، وبرشلونة في 2015، ليعود النادي الملكي ريال مدريد لحصد اللقب في ثلاث مناسبات متتالية في 2016، 2017، 2018، قبل أن يحقق ليفربول اللقب في 2019، ويحرز بايرن ميونيخ لقب عام 2022 في النسخة الأخيرة .

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