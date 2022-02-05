“صلاح وماني”.. تحدي رفقاء ليفربول في نهائي “الكان”

تقرير 218

يحتضن ملعب باول بيا ستاديوم المواجهة المرتقبة بين المنتخب المصري ونظيره السنغالي في المباراة النهائية من بطولة أمم أفريقيا في نسختها “33” .

ويطمح الفراعنة لتأكيد الجدارة في البطولة الأفريقية وحصد اللقب الثامن وتعزيز رقمهم القياسي من عدد الألقاب، فيما تدخل السنغال الدور النهائي للمرة الثانية في تاريخها؛ على أمل التتويج بالتاج الأفريقي للمرة الأولى في تاريخ أسود التيرانغا .

وسيَعتمد الفراعنة على قائد المنتخب والنجم الأول محمد صلاح الذي يسعى إلى فك عقدة الألقاب الدولية مع المنتخب الأول بعد الخروج خال الوفاض في آخر نسختين من الكان في 2017 ، 2019.

على الجانب الآخر، سيكون زميل صلاح في ليفربول ساديو ماني؛ الخصم الأكثر صعوبة أمام دفاع الكرة المصرية بتحركاته وسرعته وخبرته الدولية إضافة إلى مجموعة من اللاعبين الذين يعتبرون من بين الأبرز في القارة الأفريقية .

وواجهت مصر، السنغال أربع مرات في بطولة أمم أفريقيا، حيث حقق المنتخبان الانتصار مرتين، لتكون مواجهة نهائي كان 2022 في الكاميرون واحدة من أبرز النهائيات في السنوات الأخيرة لفض الشراكة بينهما في نتائج المواجهات المباشرة.

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