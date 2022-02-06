إقبال عالمي على مراحل تقديم طلبات حجز تذاكر المونديال

قبل يومان من إغلاق باب التسجيل لتقديم طلبات حجز التذاكر المونديال في المرحلة الأولى بنظام القرعة والتي شهدت إقبالاً عالميا منقطع النظير بعد أن دعا (الفيفا) الجماهير للمسارعة بتقديم الطلبات بنظام القرعة، حيث ستعلن النتائج بعد الثامن من مارس المقبل.

وأعلنت اللجنة المنظمة أن نافذة طلبات الحجز عبر الموقع الإلكتروني للفيفا ستغلق بابها ظهر الثلاثاء المقبل ، وتعد المرحلة الأولى فرصة ثمينة للجميع لتجربة حظوظهم وحتث الجميع على التقديم في هذه المراحل المبكرة بما يوفر عناء البحث عن التذاكر مع الاقتراب من توقيت المونديال حيث تشكل النسبة المخصصة لتلك المرحلة ثلث إجمالي التذاكر والتي تزيد عن ثلاثة مليون تذكرة.

ومن المتوقع إتاحة فرصة ثانية لشراء تذاكر كأس العالم قطر الفين وأثنين وعشرين قبل موعد سحب قرعة كأس العالم المقررة يوم الجمعة الأول من أبريل المقبل، وذلك وفق نظام أسبقية الشراء, من بينها تذاكر مشجعي منتخب محدد، وتتيح حضور المباراة ضمن صفوف مشجعي نفس المنتخب، وأخرى للمشجعين الراغبين في حجز مقعد في إحدى المباريات المحتملة لمنتخبهم المفضل خلال مرحلة خروج المغلوب، بما فيها المباراة النهائية.

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