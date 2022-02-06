سيميوني يُرحّب بعودة ساؤول إلى واندا ميتروبوليتانو

رحّب الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد بعودة لاعب الوسط ساؤول نيغيز إلى الفريق، قادماً من تشيلسي الذي يخوض معه تجربة على سبيل الإعارة.

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن ساؤول نيغيز الذي انضم إلى بطل أوروبا الصيف الماضي مُعاراً من أتلتيكو مدريد، مع خيار الشراء نهاية الموسم مقابل 40 مليون يورو، لم يُقنع المدرب توماس توخيل الذي يقود الفريق منذ الموسم الماضي وتُوج معه بدوري الأبطال.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن المدرب سيميوني يريد عودة ساؤول لصفوف الروخي بلانكوس، من أجل استعادة التوازن في خط وسط الفريق، الذي يحتل المركز الرابع في الترتيب برصيد 36 نقطة.

وخاض ساؤول نيغيز 18 مباراة مع البلوز في جميع المسابقات، وشارك في صناعة هدف وحيد.

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