الكاميرون تحصد برونزية البطولة المقامة على أرضها

تمكن المنتخب الكاميروني من تحقيق الميدالية البرونزية في كأس أمم أفريقيا المقامة على أرضه، وذلك بعد فوزه على بوركينا فاسو بركلات الترجيح.

ونجح منتخب الأسود غير المُروّضة في العودة في النتيجة، بعد ما كان متأخراً بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء، لينتهي الوقت الأصلي والإضافي من المباراة بتعادل المنتخبين بنتيجة ثلاثة أهداف في كل جانب.

وكانت بوركينا فاسو قد ودّعت البطولة بعد خسارتها أمام السنغال بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف، وخرج أيضاً منتخب الكاميرون من البطولة بعد هزيمته من المنتخب المصري بركلات الترجيح.

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