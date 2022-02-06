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الكاميرون تحصد برونزية البطولة المقامة على أرضها

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن المنتخب الكاميروني من تحقيق الميدالية البرونزية في كأس أمم أفريقيا المقامة على أرضه، وذلك بعد فوزه على بوركينا فاسو بركلات الترجيح.

ونجح منتخب الأسود غير المُروّضة في العودة في النتيجة، بعد ما كان متأخراً بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء، لينتهي الوقت الأصلي والإضافي من المباراة بتعادل المنتخبين بنتيجة ثلاثة أهداف في كل جانب.

وكانت بوركينا فاسو قد ودّعت البطولة بعد خسارتها أمام السنغال بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف، وخرج أيضاً منتخب الكاميرون من البطولة بعد هزيمته من المنتخب المصري بركلات الترجيح.

 

 

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قناة 218 الليبية

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