ميلان ينقلب على إنتر، ويصبغ ميلانو باللون الأحمر

تمكن ميلان من حسم نتيجة دربي الغضب، وذلك بفوزه على إنتر المتصدر بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس السبت على ملعب “جيوزيبي مياتزا” في ميلانو.

المباراة بدأت بسيطرة قوية لإنتر، ترجمها بتقدمه بهدف الكرواتي “بيرسيتش” في الدقيقة 38، بعد ركنية نفذها التركي “هاكان” بشكل متقن.

واستمر ضغط الإنتر بشكل واضح على مرمى الميلان، إلا أن تألق الحارس الفرنسي “مانيان” حال دون تسجيل إنتر لمزيد من الأهداف، بينما بدا تأثير غياب “إبراهيموفيتش” و”ريبيتش” واضحاً على هجوم الروسونيري، والذي عجز عن تشكيل خطورة واضحة على مرمى إنتر في الشوط الأول باستثناء تسديدة “تونالي” والتي أبعدها “هاندانوفيتش” ببراعة.

شوط المباراة الثاني جاء أكثر توازناً، وبدا ميلان بشكل مختلف وحاول الوصول في أكثر من مناسبة إلى مرمى الإنتر، ليترجم “جيرو” الضغط من هجمة مرتدة ويحرز هدف التعادل في الدقيقة 75 قبل أن يمنح التقدم لفريقه مجدداً في الدقيقة 78 من كرة استلمها في منطقة الجزاء واستدار ببراعة ليضعها في شباك “هاندانوفيتش.”

وبهذا الفوز، قلص ميلان الفارق مع إنتر إلى نقطة واحدة مع مباراة مؤجلة لإنتر، ليشعل المنافسة مجدداً على الصدارة، وليستمر الصراع بين الثلاثي إنتر، ميلان، نابولي والمستمر منذ الجولة الأولى.

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