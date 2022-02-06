برشلونة يتجاوز عقبة أتلتيكو، ويظفر بالمركز الرابع

حسم برشلونة قمة الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني بفوزه على ضيفه أتلتيكو مدريد بأربعة أهداف مقابل هدفين على ملعب الكامب نو.

وتقدم الضيوف في الدقيقة الثامنة عبر البلجيكي يانيك كاراسكو، إلا أن برشلونة تمكن من تسجيل التعادل بواسطة الظهير جوردي ألبا بعد مرور دقيقتين، وسجل لاعب الوسط جافي الهدف الثاني في الدقيقة الحادية والعشرين، وعزز المدافع أراوخو النتيجة بالهدف الثالث بحلول الدقيقة الثالثة والأربعين، وفي الشوط الثاني سجل الظهير المخضرم داني ألفيش الهدف الرابع وسط فرحة عارمة في ملعب الكامب نو، إلا أن لويس سواريز قلص الفارق لأتلتيكو في الدقيقة الثامنة والخمسين.

وصعد الفريق الكاتالوني بعد هذا الانتصار إلى المركز الرابع في الترتيب بثمانية وثلاثين نقطة متقدما على أتلتيكو مدريد الذي تراجع إلى المركز الخامس بستة وثلاثين نقطة

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