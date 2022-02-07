الاتحاد يخسر وديته أمام النجم الساحلي.. برباعية دون رد

خسر فريق الاتحاد أمام نظيره النجم الساحلي في المباراة الودية التي جمعت بينهما على أرضية ملعب نادي النجم، ضمن معسكر التيحا المغلق في دولة تونس؛ تحضيرًا لمنافسات المرحلة المقبلة.

وانتهت المباراة بفوز الفريق التونسي بنتيجة عريضة وصلت إلى أربعة أهداف دون ردٍّ، وحرص الجهاز الفني للاتحاد خلال اللقاء على إجراء العديد من التبديلات على صعيد التشكيلة.

جديرٌ بالذكر أن فريق الاتحاد تمكّن من الفوز في لقاءه الودي الأول في معسكر تونس على نظيره النجم الأولمبي التونسي، بنتيجة هدف دون ردٍّ، سجله المهاحم محمد زعبية.

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