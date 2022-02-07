لإنعاش الوضع الاقتصادي.. “شركة موسيقية” تقترب من رعاية برشلونة

أصبح برشلونة الإسباني على وشك التعاقد مع شركة رعاية جديدة خلال الموسم الحالي وذلك لتقليل الخسائر الاقتصادية التي يعاني منها النادي الكتالوني في الوقت الراهن.

وأشارت صحيفة سبورت الكتالونية إلى أن برشلونة سيبرم اتفاقاً جديداً مع الراعي الجديد لقميص الفريق الأول، وذكر تقرير الصحيفة المقربة من النادي إلى أن القميص الجديد لبرشلونة سيحمل علامة شركة “سبوتيفاي” السويدية التي تعمل في مجال الموسيقى والبث الرقمي بعقد يمتد لمدة 4 سنوات.

ومن المنتظر أن تمنح الشركة مبلغ 60-80 مليون يورو سنوياً مقابل وجود علامة الشركة في الجزء الأمامي لقميص برشلونة إضافة إلى الجزء الخلفي في قميص تدريبات الفريق، ليكون أحد أكبر عقود الرعاية للأندية عبر التاريخ.

وينتهي عقد رعاية برشلونة من شركة “راكوتين” وشركة “بيكو” مع نهاية الموسم الحالي، وتأمل إدارة النادي الكتالوني إبرام عقد جديد لإنعاش الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به النادي الكتالوني.

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