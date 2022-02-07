“حامي عرين الأسود” يتفوق على الجميع ويظفر بجائزة جديدة

تمكن إدوارد ميندي حارس المنتخب السنغالي من كتابة اسمه من ذهب في سجلات الكرة الأفريقية والعالمية، بعد قيادته منتخب بلاده للتتويج بكأس أمم أفريقيا لأول مرة في تاريخها، ونيل لقب الحارس الأفضل في النسخة الـ33 من البطولة.

وواصل ميندي تألقه خلال العام الأخيرة، حيث حصد ميندي لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي مع فريقه تشيلسي، إضافة إلى لقب السوبر الأوروبي، مع انطلاق الموسم الجديد مع فريقه اللندني، كما ستكون الفرصة مواتية أمام ميندي للتتويج بكأس العالم للأندية مع فريقه، والتي تحتضنها الإمارات خلال الفترة الحالية.

وعلى صعيد الجوائز الفردية، نال الحارس صاحب الـ29 عاماً جائزة أفضل حارس مرمى في العالم، المقدمة من الفيفا، ليصبح بذلك أول حارس مرمى أفريقي يُتوج بهذا اللقب من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، كما حصد جائزة أفضل حارس في الملاعب الأوروبية بعد قيادته للبلوز لنيل لقب أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، وأكمل ميندي تألقه خلال العام بتتويجه بجائزة أفضل حارس مرمى في أفريقيا بعد قيادته لمنتخب أسود التيرانغا لنيل لقب الكان.

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