للمرة الأولى.. فريقان عربيان في مربع كبار مونديال الأندية

تأهل الأهلي المصري والهلال السعودي إلى المربع الذهبي لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في الإمارات، وذلك بعد انطلاقة قوية لهما في الدور ربع النهائي.

ودشن الفريقان العربيان مشاركتهما في هذه النسخة بفوز الأهلي على مونتري المكسيكي بهدف دون مقابل، ليضمن المارد الأحمر مكاناً له في نصف النهائي، ويعتبر فريق مونتيري المكسيكي عُقدة للفريق المصري، حيث أزاحه من البطولة مرتين عامي 2012 و2013 على التوالي، ليواجه الأهلي المصري فريق بالميراس البرازيلي في الخطوة ما قبل الأخيرة من الوصول إلى المباراة النهائية.

في الجهة الأخرى، ضمن الهلال السعودي بطل آسيا تواجده بين الأربعة الكبار بعد فوزه الكبير على الجزيرة الإماراتي بستة أهداف مقابل هدف، ليتواجد الفريق الأزرق في المربع الذهبي ويضرب موعداً مع تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا .

وتُعد هذه المرة هي الأولى من نوعها التي يتأهل خلالها فريقان عربيان إلى الدور نصف النهائي من مونديال الأندية، حيث يسعى الفريقان لكتابة تاريخ جديد للكرة العربية لضمان الترشح إلى المباراة النهائية، وبلغ الأهلي المصري المربع الذهبي 3 مرات عبر التاريخ في هذه البطولة، فيما صعد الهلال السعودي لذات الدور في مرتين

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية