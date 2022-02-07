أنس جابر تستعيد بريقها قبل انطلاق بطولة دبي المفتوحة

استعادت اللاعبة التونسية أنس جابر المركز العاشر في التصنيف الجديد للاعبات التنس المحترفات، الذي صدر مساء الإثنين، وذلك قبل أيام من تحضيراتها للمشاركة في بطولة دبي المفتوحة للتنس.

وتخوض جابر تدريباتها هذه الأيام في الإمارات للمشاركة في بطولة دبي، والتي ستنطلق في الفترة بين 14، 19 فبراير الجاري، بمشاركة 5 لاعبين من حاملي اللقب وأفضل 20 لاعبة في العالم.

وتسعى صاحبة الـ27 عاماً لمواصلة سلسلتها الإيجابية في الموسم الأخير، وتُعد اللاعبة التونسية أول عربية تقتحم قائمة اللاعبات العشر الأفضل في العالم، بفضل تألقها في السنوات الأخيرة وأبرزها في عام 2020 الذي شهد الانطلاقة الفعلية للاعبة بوصولها إلى ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، وربع نهائي بطولة ويمبلدون في عام 2021، إضافة إلى تقديم وجه مُشرف في العديد من بطولات الموسم الماضي.

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