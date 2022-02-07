من أجل البقاء في لندن.. روديغر يرفع سقف مطالبه المالية

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن الألماني أنطونيو روديغر مدافع تشيلسي، طلب من فريقه ربع راتبه الأسبوعي وذلك من أجل تمديد عقده مع بطل أوروبا خلال الصيف المقبل.

وأشارت صحيفة ذا أتلتيك إلى أن المدافع الألماني قال لإدارة النادي اللندني، إنه يريد الحصول على 225 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي نظير تجديد عقده الذي سينتهي في يونيو القادم، وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن روديغر رفع سقف مطالبه المالية بعدما طلب مبلغ 200 ألف جنيه إسترليني الفترة الماضية، بعد رفضه لعرض البلوز المقدر بـ140 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.

وبحسب الصحيفة البريطانية فإن ريال مدريد قدّم عرضاً للمدافع الألماني يقضي بموجبه الانضمام إلى الفريق الملكي مقابل 173 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، لكن العرض قوبل بالرفض حينها، وتُراقب أندية باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد إضافة إلى ريال مدريد المدافع خلال فترة الانتقالات المقبلة، من أجل تعزيز صفوفها بأحد أفضل مدافعي العالم في السنوات الأخيرة.

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