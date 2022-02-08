النصر يتعاقد مع التونسي شهاب الليلي.. خلفًا لناصر الحضيري

أعلنت إدارة نادي النصر التعاقد مع المدرب التونسي شهاب الليلي؛ للإشراف على قيادة الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي.

وغادر المدرب شهاب الليلي أسوار ناديه السابق الأولمبي الباجي التونسي بسبب مشكلات مالية يمر بها النادي.

وانضم شهاب إلى النصر؛ لقيادة فريقه الأول في مرحلة إياب بطولة الدوري الليبي الممتاز.

جديرٌ بالذكر أن إدارة نادي النصر قبلت طلب استقالة المدرب السابق للفريق الأول بالنادي ناصر الحضيري يوم الخامس من شهر فبراير الجاري.

ويحتل رفاق المهاجم سالم روما المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى، حاليًا، برصيد 16 نقطة.

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