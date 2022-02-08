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ساليرنيتانا يتعادل مع ضيفه سبيزيا في الكالتشيو

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حسم التعادل الإيجابي لقاء ساليرنيتانا مع ضيفه سبيزيا، وانتهت المباراة بنتيجة هدفين في كل جانب، ضمن منافسات المرحلة 24 من مسابقة الدوري الإيطالي “السريا آ”.

وجاءت أهداف المباراة في الشوط الأول من عمر اللقاء، حيث تقدم سيموني فيردي بهدف لأصحاب الأرض، ثم أدرك سبيزيا التعادل من ضربة جزاء نفذها ري ماناج، ثم أضاف فيردي الهدف الثاني لساليرنيتانا، قبل أن يدرك الضيوف التعادل من ضربة جزاء أخرى نفذها بنجاح دانييلي فيردي.

جديرٌ بالذكر أن سبيزيا رفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز الخامس، بينما رفع لساليرنيتانا رصيده إلى 11 نقطة، محتلاً المركز الأخير.

 

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قناة 218 الليبية

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