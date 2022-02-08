المدينة يتعاقد مع مهاجم الخمس محمد الغنيمي

أعلن نادي المدينة عن تعاقده مع المهاجم محمد الغنيمي، في صفقة انتقال حر، قادمًا منا نادي الخُمس؛ من أجل تعزيز صفوف الفريق في منافسات مرحلة إياب المجموعة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي المدينة صور تعاقد إدارة النادي مع الغنيمي، الذي سيُواجه في أول لقاء مع المدينة فريقه السابق الخُمس، في الجولة الافتتاحية لمرحلة الإياب.

يُشار إلى أن فريق المدينة يحتل حاليًا المركز السادس برصيد 11 نقطة جمعها من انتصارين وخمسة تعادلات وهزيمتيْن، فيما يحتل الخُمس المركز الثامن برصيد تسع نقاط.

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