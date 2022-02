بيكهام يشارك في افتتاح نادي الجيل المبهر بالوسيل 

شارك نجم كرة القدم الإنجليزية السابق ديفيد بيكهام في افتتاح نادي الجيل المبهر المجتمعي بمدينة لوسيل، وذلك ضمن الفعاليات التي نظمها برنامج المسؤولية المجتمعية باللجنة العليا للمشاريع والإرث في اليوم الرياضي للدولة.

يقع النادي المجتمعي الجديد في مدينة لوسيل التي تحتضن أكبر استادات كأس العالم FIFA قطر 2022، والذي سيشهد نهائي البطولة في 18 ديسمبر المقبل. ويوفر النادي أنشطة رياضية وتعليمية للشباب، إضافة إلى تعليم المهارات الحياتية الأساسية.

وحل قائد منتخب إنجلترا السابق ديفيد بيكهام، الذي شارك مع منتخب بلاده في ثلاث نسخ من كأس العالم، ضيفا خاصا خلال افتتاح النادي، كما شارك في عدد من أنشطة كرة القدم، وتابع ورش عمل فنية، ودروسا تعليمية. ويمثل حضور بيكهام افتتاح النادي مصدر إلهام للشباب، بما يعبر عن قوة وشعبية كرة القدم ودورها في تعليم الأجيال المقبلة مهارات وتجارب حياتية.

