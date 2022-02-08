لاعبو مصر يلتحقون ببعثة الأهلي للمشاركة في مونديال الأندية

التحق لاعبو الأهلي المصري ببعثة ناديهم؛ للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، بعد وصولهم من العاصمة الكاميرونية ياوندي.

وقد انضمّ كلٌ من أيمن أشرف، محمد عبدالمنعم، عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد شريف، ومحمد الشناوي رغم عدم اكتمال شفائه.

وكانت إدارة الأهلي قد استقرت على عودة لاعبيه الدوليين مع بعثة المنتخب المصري إلى مطار القاهرة، بعد تعذر توفير طائرة خاصة لنقلهم مباشرة من ياوندي إلى أبوظبي.

جديرٌ بالذكر أن الأهلي سيواجه عشية اليوم نظيره بالميراس البرازيلي ضمن نصف نهائي كأس العالم للأندية.

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