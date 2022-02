أقامت سفارة دولة قطر في طرابلس فعاليات رياضية بمناسبة اليوم الرياضي لدولة قطر حيث شارك في هذه الفعاليات عدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية والموظفين والعاملين بالسفارة.

وتضمن الاحتفال باليوم الرياضي ممارسة عدد من الالعاب منها كرة القدم، مع مُراعاة البروتوكول الصحية.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

