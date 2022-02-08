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بطموح الصعود للممتاز.. “البشائر” يواصل تحضيراته لإياب دوري الدرجة الأولى

تم النشر منذُ 44 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يسعى فريق البشائر بمدينة مصراتة، هذا الموسم، إلى الصعود إلى الدوري الممتاز، وهو الحُلم الذي راود جمهوره ومُحبيه منذ تأسيسه في السنة الرابعة من عقد السبعينات المنصرم.

ويأمل أبناء منطقة قصر أحمد بقيادة نجم نادي النصر السابق صلاح المجريسي في التأهل للمرحلة الحاسمة والاقتراب خطوة من الصعود إلى دوري الأضواء.

يحتل الفريق الأزرق حاليًا الترتيب الثاني بعد انتهاء مرحلة الذهاب بالمجموعة الخامسة لمسابقة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

وحقق رفاق “أحمد أبودبوس” خلال مرحلة الذهاب ثلاثة انتصارات ومثلها من التعادلات ولم يُهزموا في أي مباراة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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