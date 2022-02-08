إيطاليا تتقدم بطلب لاستضافة يورو 2032

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، في بيان رسمي، أنه أبلغ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” برغبة إيطاليا في استضافة نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم لعام 2032.

وجاء في بيان الاتحاد الإيطالي، خلال الأيام الماضية: الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أعرب لنظيره الأوروبي عن اهتمامه باستضافة يورو 2032.

وتابع البيان أن الاتحاد الإيطالي يرغب في تحديث البنية التحتية للملاعب في أنحاء البلاد، وبناء ملاعب جديدة ، وسبق أن استضافت إيطاليا البطولة القارية في مناسبتيْن عاميْ 1968 و1980.

وتنتهي فترة تقديم الطلبات الأولية للحصول على حقوق الاستضافة لبطولة أوروبا 2028 و 2032 في الـ23 من مارس المقبل، ويكون الموعد النهائي لتقديم مشروع مكتمل في 12 أبريل 2023، على أن يتم اختيار البلد المستضيف في سبتمبر من العام ذاته.

يُذكر أنه من المقرر أن تستضيف ألمانيا بطولة يورو 2024 المقبلة.

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