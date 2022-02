تعرف على إجمالي طلبات تذاكر حضور مباريات مونديال قطر 2022.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن مشجعي كرة القدم من أنحاء العالم طلبوا أكثر من 17 مليون تذكرة لحضور مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022، خلال مرحلة المبيعات الأولى التي استمرت على مدى 20 يوماً فقط، واختتمت اليوم عند الواحدة ظهراً بتوقيت الدوحة.

وأشارت الأرقام إلى أن المشجعين من داخل دولة قطر هم أكثر من تقدموا بطلبات الحصول على تذاكر المباريات. وأكدت أولى مراحل بيع التذاكر حماس المشجعين للبطولة المرتقبة، حيث تدفقت الطلبات خلال فترة تخصيص التذاكر بنظام القرعة من مختلف دول العالم، مثل الأرجنتين والبرازيل وإنجلترا وفرنسا والهند والمكسيك والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

ووصل عدد الطلبات لتذاكر المباراة النهائية في استاد لوسيل يوم 18 ديسمبر المقبل إلى 1.8 مليون طلب تذكرة لحضور ختام أول نسخة من المونديال في العالم العربي والشرق الأوسط.

وسيتحقق مركز التذاكر بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) من امتثال الطلبات المقدمة خلال مرحلة المبيعات الأولى، التي انطلقت في 19 يناير الماضي، لشروط المبيعات وقيود طلبات التذاكر لكل أسرة، قبل تخصيص التذاكر لأصحابها.

ومن المقرر التواصل مع جميع المتقدمين لإبلاغهم بنجاح طلباتهم سواء كلياً أو جزئياً، أو عدم نجاح طلباتهم للحصول على تذكر المباريات، اعتباراً من يوم الثلاثاء 8 مارس المقبل، وإفادة أصحاب الطلبات الناجحة بجميع الخطوات التي يجب عليهم اتباعها، والموعد النهائي لدفع قيمة التذاكر.

وسيقدم مركز التذاكر بالفيفا ما يلزم من معلومات بخصوص الفترة الثانية من مرحلة المبيعات الأولى، والتي ستشهد بيع التذاكر وفق أسبقية التقدم لشرائها.

المصدر: اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة القدم 2022

